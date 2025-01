Snam e ACWA Power firmano memorandum per l'idrogeno verde e l'ammoniaca

Snam

(Teleborsa) -, società quotata in borsa in Arabia Saudita riconosciuta come la più grande società privata di desalinizzazione dell'acqua al mondo, pioniera nella transizione energetica e first mover nel settore dell'idrogeno verde, ha firmato un memorandum d'intesa conper esplorare la collaborazione e gli investimenti congiunti finalizzati alla creazione di una catena di fornitura di idrogeno verde in Europa.Snam, operatore leader in Europa nel trasporto, stoccaggio e rigassificazione del gas naturale, mira a costruire un'infrastruttura multi-molecola paneuropea, promuovendo la sicurezza energetica e la transizione verso il Net Zero. ACWA Power è uno sviluppatore, investitore e operatore di impianti di produzione di idrogeno e ammoniaca verde in Arabia Saudita. Questa partnership prevede l'esplorazione di potenziali collaborazioni e investimenti congiunti finalizzati alla creazione di una catena di approvvigionamento internazionale per una fornitura affidabile ed economica di idrogeno verde dall'Arabia Saudita all'Europa e la valutazione dello sviluppo di un terminale di importazione dell'ammoniaca in Italia per facilitare la consegna dell'idrogeno verde attraverso il SoutH2 Corridor, il corridoio lungo 3.300 km che raggiunge l'Europa centrale attraverso Italia, Austria e Germania.In merito al memorandum,ha dichiarato: “Siamo entusiasti di unire le nostre forze a quelle di Snam per promuovere progressi significativi nel settore dell'idrogeno verde. Con le emissioni del settore energetico già ridotte del 40% rispetto a 20 anni fa,. L'unione delle nostre competenze contribuirà ad accelerare questo processo”.Da parte sua,, ha dichiarato: “Gli ambiziosi obiettivi di decarbonizzazione dell'UE richiedono un'azione decisiva in tutti i settori produttivi, che preveda l’utilizzo pratico, efficiente e accelerato di tutte le tecnologie disponibili.anche attraverso accordi come quello firmato con ACWA Power: lo sviluppo del terminale di importazione dell'ammoniaca risulta sinergico con quello del SoutH2 Corridor”.