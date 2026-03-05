Milano 9:29
44.982 -0,78%
Nasdaq 4-mar
25.094 0,00%
Dow Jones 4-mar
48.739 +0,49%
Londra 9:29
10.535 -0,31%
24.053 -0,63%

Snam acquisisce il controllo esclusivo di OLT per 129 milioni

Energia, Finanza
Snam acquisisce il controllo esclusivo di OLT per 129 milioni
(Teleborsa) - In data 2 marzo 2026, Snam ha completato l’acquisizione della partecipazione del 48,24% detenuta da Igneo Infrastructure Partners in OLT Offshore LNG Toscana, che consente a Snam di arrivare a detenere il 97,31% del capitale sociale di OLT.

Inoltre, in data 4 marzo, Snam ha sottoscritto un accordo con Golar Offshore Toscana per l’acquisizione della partecipazione residua del 2,69% detenuta da quest’ultima.

Il corrispettivo complessivo di entrambe le operazioni ammonta a circa 129 milioni di euro.
Condividi
```