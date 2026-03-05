Snam acquisisce il controllo esclusivo di OLT per 129 milioni

(Teleborsa) - In data 2 marzo 2026, Snam
ha completato l’acquisizione della partecipazione del 48,24%
detenuta da Igneo Infrastructure Partners in OLT Offshore LNG Toscana
, che consente a Snam di arrivare a detenere il 97,31%
del capitale sociale di OLT.
Inoltre, in data 4 marzo, Snam ha sottoscritto un accordo con Golar Offshore Toscana
per l’acquisizione della partecipazione residua del 2,69%
detenuta da quest’ultima.
Il corrispettivo complessivo
di entrambe le operazioni ammonta a circa 129 milioni di euro
.