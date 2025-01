Banca Profilo lancia il Conto Titoli tramite la piattaforma Tinaba

Banca Profilo

(Teleborsa) -, istituto quotato su Euronext Milan e specializzato nel Private & Investment Banking, e Tinaba, fintech controllata dalla stessa Banca Profilo, hanno annunciato il, soluzione che permette agli utenti didirettamente tramite app.Banca Profilo parla di un'offerta selezionata di strumenti finanziari - con un- per un perfetto allineamento con il profilo di rischio di ciascun cliente e per intercettare i trend di mercato più rilevanti e le migliori opportunità disponibili.Uno degli elementi più apprezzati e ricercati dai clienti è la possibilità di beneficiare delofferto da Banca Profilo, che si occuperà anche del calcolo e del versamento delle imposte sugli investimenti, sollevando gli stessi da ulteriori adempimenti fiscali.Gli utenti potranno esplorare un ampio ventaglio di temi di investimento diversificati e attuali - dalle nuove tecnologie alle energie rinnovabili, dalla cybersecurity alla salute - con il supporto didi settore, per aiutare i clienti a prendere decisioni consapevoli e informate.