Crowdfunding, la piattaforma ItaliaBond.It di Italia Capitalis nuovo player del mercato italiano

(Teleborsa) - Il panorama delsi arricchisce di un nuovo player. Si tratta di, proprietaria della piattaformache, in data 12 marzo 2025 con delibera n. 23468, ha ottenuto l'autorizzazione da parte di, con il parere favorevole della Banca d’Italia, a operare come portale ammesso al collocamento di obbligazioni e titoli di debito, in base al recente nuovo Regolamento Europeo in materia di crowdfunding, entrato in vigore a novembre 2023.Italia Capitalis nasce nel 2023 da un’idea dell’imprenditore, attivo nel campo della gioielleria e delle materie prime preziose attraverso le società da lui fondate e amministratea, con l’obiettivo di agevolare e rendere più efficiente il processo di reperimento di fondi per le società italiane che hanno necessità di finanziarsi per perseguire obiettivi di crescita, mettendo in atto piani di sviluppo di medio-lungo termine.ItaliaBond.it è la piattaforma di investment crowdfunding sviluppata e gestita da Italia Capitalis e si focalizza sul collocamento di minibond, fino a un importo massimo diannui per singola emittente.ItaliaBond.it è una delle poche piattaforme di crowdfunding a utilizzare una: questo, da una parte, permette di presentarsi con una user interface intuitiva e di rapida comprensione, dall’altra, attraverso una continua attenzione allo sviluppo tecnologico, consentirà alla società di integrare facilmente le più avanzate tecnologie software, rendendo ItaliaBond.it una piattaforma sempre più avanzata e sicura in termini di trasparenza, informazioni e rendicontazioni per gli investitori.ItaliaBond.it è l’unica piattaforma focalizzata completamente neldidirettamente nel, ovvero dei risparmiatori italiani – in una fase successiva anche europei –, siano essi sofisticati o non sofisticati, oltre agli investitori professionali di diritto e su richiesta. Un qualsiasi risparmiatore o investitore potrà, quindi, acquistare quote di obbligazioni societarie, by-passando il canale bancario e avendo accesso all’intero rendimento dell’obbligazione privata.Inoltre, la piattaforma si rivolge esclusivamente alledel, dall’agroalimentare alla moda. Tramite ItaliaBond.it, le imprese potranno presentare i loro progetti aziendali alla community di investitori registrati e questi potranno partecipare liberamente alla sottoscrizione dei minibond. Una volta consolidata la propria posizione di mercato, Italia Capitalis intende espandersi anche nel segmento"Insieme a tutto il mio team, sono davvero molto orgoglioso di poter annunciare l’ingresso di Italia Capitalis nel panorama del crowdfunding italiano – dichiara, Presidente e Amministratore Delegato di Italia Capitalis –. L’iter che abbiamo seguito è stato lungo ma avere ottenuto l’autorizzazione da parte di Consob ci permette di presentarci come un interlocutore vincente e affidabile sia per gli investitori che per le aziende. La nostra mission è proprio quella di facilitare l’incontro tra le parti e abbiamo già avuto modo di riscontrare interesse nell’avvio di alcuni progetti".