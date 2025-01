Borse UE miste. A Milano giù MPS e Mediobanca

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. con gli investitori che guardano alle riunioni delle banche centrali, in calendario questa settimana. A iniziare le danze è la, stasera, che annuncerà la sua decisione in materia di politica monetaria, domani. Le aspettative del mercato sono per una conferma del costo del denaro al livello attuale. Atteso, invece, un taglio ai tassi di interesse dalla, nella riunione di giovedì.Sul fronte societario, il CdA di Mediobanca ha rigettato l'OPS di MPS : il board di Piazzetta Cuccia ha fatto sapere che l'offerta "non è stata concordata ed è da ritenersi ostile e contraria agli interessi di Mediobanca".Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,66%. Lieve aumento dell', che sale a 2.758,4 dollari l'oncia. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 73,08 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +111 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,64%.si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,70%, bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,35%. Senza slancio, invece,, che negozia con un -0,12%. Stabile Piazza Affari, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 36.147 punti; sulla stessa linea, rimane intorno alla linea di parità il, che chiude la giornata a 38.364 punti.A Piazza Affari ilnell'ultima seduta è stato pari a 3,39 miliardi di euro, in calo del 3,37%, rispetto ai 3,51 miliardi della vigilia; per quanto concerne i volumi, questi si sono attestati a 0,99 miliardi di azioni, rispetto ai 0,53 miliardi precedenti.di Piazza Affari, in luce, con un ampio progresso del 3,57%, spinta dal report di Kepler Cheuvreux che ha alzato a "buy" la raccomandazione sul titolo, con il target price portato da 0,26 a 0,35 euro.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +2,03%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,64%.avanza dell'1,64%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,36%.Sotto pressione, che accusa un calo del 3,20%.Scivola, con un netto svantaggio del 3,17%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,02%.di Milano,(+4,09%),(+2,88%),(+2,36%) e(+2,30%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,29%.