Milano marcia in positivo assieme agli altri mercati europei

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente.Prosegue la corsa di Tim a Piazza Affari dopo la promozione a "Buy" - con target price alzato da 0,26 a 0,35 euro per azione - ricevuta dagli analisti. Male invece le ultime protagoniste del risiko bancario italiano, con Banca Monte Paschi di Siena - che paga i dubbi sollevati dagli analisti sulla Ops - e Mediobanca - in corso il Cda - che risultano le peggiori a Milano con perdite superiori al 2%Sulnotizie incoraggianti sono arrivate dai dati relativi alla fiducia dei consumatori ine al calo del tasso di disoccupazione inSessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,59%. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 2.741 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+0,68%), raggiunge 73,67 dollari per barile.Lieve miglioramento dello, che scende fino a +110 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,63%.bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,63%, sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,54%, e guadagno moderato per, che avanza dello 0,40%.Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,53%; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,52%, portandosi a 38.601 punti.Leggermente positivo il(+0,46%); con analoga direzione, in denaro il(+0,74%).di Milano, troviamo(+4,38%),(+2,87%),(+1,93%) e(+1,86%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,79%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,01%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,68%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,53%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,29%),(+2,16%),(+1,93%) e(+1,81%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,96%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,73%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,65%.