Positivo il Mercato americano. Attesa per la Fed

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di New York, dopo il pesante sell-off registrato dai titoli tech, la vigilia, a causa dei timori innescati dalla startup cinese, che ha messo a punto un nuovo modello di intelligenza artificiale cinese mettendo di fatto in discussione la supremazia statunitense. Pesante la discesa registrata ieri dal titolo, il maggior calo percentuale dal marzo 2020, che oggi recupera terreno con un +5%.L'attenzione nel frattempo resta concentrata sulla riunione di politica monetaria della, che parte oggi, per terminare domani. Gli addetti ai lavori danno per scontata la conferma dell'attuale livello dei tassi di interesse negli Stati Uniti.Tra gli indici statunitensi, ilmostra un rialzo dello 0,32%; sulla stessa linea, performance positiva per l', che continua la giornata in aumento dello 0,76% rispetto alla chiusura della seduta precedente. In rialzo il(+1,36%); sulla stessa linea, sale l'(+1,21%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+2,80%),(+1,40%) e(+0,50%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,92%),(-1,16%) e(-0,95%).del Dow Jones,(+4,08%),(+4,07%),(+3,76%) e(+2,29%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,13%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,80%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,72%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,48%.Al top tra i, si posizionano(+8,67%),(+6,94%),(+6,76%) e(+6,34%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,11%.Scivola, con un netto svantaggio del 3,25%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,76%.