Wall Street cauta. Al via il meeting Fed

(Teleborsa) - Partenza cauta per la borsa di Wall Street, dopo il pesante sell-off registrato dai titoli tech, la vigilia, a causa dei timori innescati dalla startup cinese DeepSeek, che ha messo a punto un nuovo modello di intelligenza artificiale cinese mettendo di fatto in discussione la supremazia statunitense. Pesante la discesa registrata dal titolo Nvidia, il maggior calo percentuale dal marzo 2020.L'attenzione nel frattempo resta concentrata sulla riunione di politica monetaria della Federal Reserve, che parte oggi, per terminare domani. Gli addetti ai lavori danno per scontata la conferma dell'attuale livello dei tassi di interesse negli Stati Uniti.Sosta intorno alla parità la Borsa di New York, con ilche si attesta a 44.719 punti; sulla stessa linea, incolore l', che continua la seduta a 6.017 punti, sui livelli della vigilia. Sui livelli della vigilia il(+0,03%); con analoga direzione, consolida i livelli della vigilia l'(+0,19%).