Comitato Scientifico conferma la fattibilità tecnica del ponte sullo Stretto di Messina

(Teleborsa) - "Il Comitato Scientifico, nell'ambito delle periodiche riunioni, ha riaffermato la fattibilità tecnica del". Lo comunica in una nota la società Stretto di Messina.L'Organo, previsto dalla legge per compiti di consulenza tecnica e composto da nove esperti nelle discipline legate alla realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina (Geologia, Geotecnica, Ingegneria Civile e Ambientale, Ingegneria del Vento, Scienza delle Costruzioni, Ingegneria Strutturale), alla luce di alcune osservazioni sul progetto definitivo emerse di recente, prosegue la società, "ha riaffermato all'il parere favorevole, rilasciato a gennaio 2024.Ha inoltre ribadito che leche in parte riprendono quelle del precedente Comitato Scientifico, non sono in contraddizione con il parere favorevole, ma riguardano aspetti da approfondire in sede di". "Il ponte, hanno chiosato i nove esperti - conclude la società -, è uno dei progetti più studiati al mondo con un patrimonio di dati formidabile".