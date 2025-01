HANetf, l'ETF NATO supera 750 milioni di dollari di AUM

(Teleborsa) -, prima piattaforma white-label indipendente di ETF ed ETC, ha annunciato che il(ticker NATO) ha. Lanciato nel luglio 2023, l'ETF mira a fornire un'esposizione alla spesa per la difesa e la cyberdifesa della NATO e degli alleati NATO+.Questo prodotto impiega uno "schermo NATO" che permette di. In questo modo, l'ETF è meglio allineato ai bisogni degli investitori che nutrono preoccupazioni sugli investimenti nella difesa, ma, al tempo stesso, non ignorano l'attuale clima politico e cercano un approccio più intelligente e ponderato."La necessità per i membri della NATO di spendere di più per la difesa è ormai una notizia ricorrente - ha detto- Di recente, Donald Trump ha proposto ai membri europei della NATO di spendere fino al 5%. Nel frattempo, Mark Rutte, il nuovo Segretario Generale della NATO, ha dichiarato che i membri dell'alleanza dovranno spendere più del 3% per soddisfare le esigenze di un mondo più instabile. Di conseguenza, se negli ultimi due anni abbiamo assistito a un forte slancio da parte dei membri europei della NATO verso il raggiungimento o il superamento dell'obiettivo del 2%, ora c'è un ampio consenso sul fatto che la spesa dovrà aumentare ancora e ciò potrebbe intensificare ulteriormente l’interesse degli investitori verso questo tema".