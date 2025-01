Health Italia, dividendo straordinario mediante assegnazione di azioni Rebirth

Health Italia

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato italiano della sanità integrativa e della offerta di soluzioni per il benessere di famiglie e dipendenti di aziende, ha comunicato che, dopo che si sono avverate le condizioni sospensive relative all'ammissione delle azioni di Rebirth su Euronext Growth Paris ( prezzo di collocamento a 2,20 euro, superiore al valore limite di 1,8 euro per azione).Il dividendo straordinario sarà distribuito in natura mediante l'assegnazione di massime 5.503.620 azioni Rebirth, rappresentative del 25,75% del capitale sociale della partecipata. Il valore complessivo dellaLe azioni Rebirth oggetto di distribuzione sono soggette ad un vincolo di indisponibilità della durata di 24 mesi sino al 30/01/2027. Il rapporto di assegnazione prevede"Siamo soddisfatti della conclusione positiva del percorso intrapreso da Rebirth, che ci ha consentito di distribuire ai nostri azionisti un dividendo straordinario in natura - ha detto l'- Un premio, che ci fa molto piacere assegnare, perche hanno creduto nel modello di business di Health Italia, e al nostro percorso strategico di crescita virtuoso. Siamo fiduciosi, nel pensare che chi ha creduto in noi rimarrà al nostro fianco per proseguire insieme nel consolidare la nostra posizione di leadership sul mercato".