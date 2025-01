Mercati europei positivi. Giù la Francia con il crollo del lusso

LVMH

(Teleborsa) -, mentresu cui pesa il tonfo didopo la pubblicazione di deludenti risultati trimestrali che hanno trascinato i(in particolare). Sul fronte macroeconomico, l'aggregato monetario M3 dell'Eurozona è salito al 3,5% su anno a dicembre, mentre delle attese; guardando all'Italia, è salita la fiducia dei consumatori e delle imprese a gennaio.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,11%. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,39%. Seduta in frazionale ribasso per il(Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,41%.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +109 punti base, mostrando un piccolo calo di 2 punti base, mentre ilsi attesta al 3,64%.andamento positivo per, che avanza di un discreto +0,97%, bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,28%, e discesa modesta per, che cede un piccolo -0,32%.archivia la giornata con un guadagno frazionale suldello 0,62%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 38.597 punti. In frazionale progresso il(+0,47%); sulla stessa linea, poco sopra la parità il(+0,55%).Nella Borsa di Milano, ilnella seduta del 29/01/2025 è stato pari a 2,74 miliardi di euro, in calo di 713,9 milioni di euro, rispetto ai 3,45 miliardi della vigilia; i volumi si sono attestati a 0,49 miliardi di azioni, rispetto ai 0,99 miliardi precedenti.di Piazza Affari, ottima performance per, che registra un progresso del 6,00%. Ben comprata, che segna un forte rialzo del 2,86%.avanza del 2,70%. Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento del 2,12%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,63%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,14%. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,91%. Pensosa, con un calo frazionale dello 0,89%.Al Top tra le azioni italiane a(+7,40%),(+5,35%),(+4,42%) e(+3,82%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,38%. Scivola, con un netto svantaggio del 2,08%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,84%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,80%.