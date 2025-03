Male Piazza Affari in sintonia con i Listini europei. Affonda Ferragamo

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. Si attende ildi febbraio e l'. Ieri la BCE ha abbassato il tasso di politica monetaria di 25 punti base dal 2,75% al ??2,50%, come previsto. L'attenzione del mercato è ora rivolta alle riunioni future, con alcuni membri della BCE che hanno espresso dubbi su ulteriori tagli dei tassi.Sul fronte macroeconomico, gli sono diminuiti del 7% a gennaio rispetto al mese precedente, ben sotto le attese. Lanel mese di gennaio è diminuita dell'1% sia su base mensile che annuale.Per quanto riguarda le tensioni commerciali, ilper tutti i beni conformi all'USMCA per Canada e Messico nell'ambito di un nuovo patto commerciale nordamericano. L'esenzione è valida fino al 2 aprile. Le tariffe di importazione annunciate in precedenza del 25% su acciaio e alluminio dovrebbero ancora entrare in vigore il 12 marzo.L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,70%. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 2.921,6 dollari l'oncia. Forte rialzo per il(Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno dell'1,44%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +108 punti base, con ilche si posiziona al 3,89%.spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,28%, sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,21%, escende dello 0,83%.Ilcontinua la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,30%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il, che retrocede a 40.884 punti. Variazioni negative per il(-0,86%); come pure, in ribasso il(-1,01%).di Piazza Affari, si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,29%. Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,01%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,89%. Piatta, che tiene la parità.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,93%. Calo deciso per, che segna un -2,79%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,72%. Guadagno moderato per, che avanza dell'1,82%.del FTSE MidCap,(+3,60%),(+2,67%),(+1,25%) e(+0,76%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -14,70%. Pesante, che segna una discesa di ben -4,46 punti percentuali. Seduta negativa per, che scende del 2,36%. Sottotonoche mostra una limatura del 2,00%.