Ue, la Commissione presenta la Bussola della Competitività

(Teleborsa) - Laha presentato la, un quadro strategico e chiaro per guidare il lavoro della Commissione per stabilire un percorso per rendere l'Europa" il luogo in cui le tecnologie future, i servizi e i prodotti puliti vengono inventati, fabbricati e immessi sul mercato, pur essendo il primo continente a diventare neutrale dal punto di vista climatico". In una nota la Commissione ha riconosciuto come negli ultimi due decenni l'Europa non abbia tenuto il passo con altre grandi economie "a causa di un persistente divario nella crescita della produttività"."L'UE ha ciò che è necessario per invertire questacon la sua forza lavoro di talento e istruita, il capitale, il risparmio, il mercato unico, l'infrastruttura sociale unica, a condizione che agisca con urgenza per affrontare le barriere di lunga data e le debolezze strutturali che la trattengono", ha però sottolineato Bruxelles.Il framework si basa sul rapporto Draghi che "ha identificato treper aumentare la competitività": colmare il divario nell'innovazione, una tabella di marcia congiunta per la decarbonizzazione e la competitività e ridurre le dipendenze eccessive e aumentare la sicurezza.In merito al primo pilastro, la Commissione ha annunciato che proporrà iniziative come "" e "" per guidare lo sviluppo e l'adozione industriale dell'IA in settori chiave e stabilirà piani d'azione per materiali avanzati, quantum, biotecnologie, robotica e tecnologie spaziali.La bussola della competitività identifica, inoltre, ielevati e volatili come una sfida chiave e stabilisce le aree di intervento per facilitare l'accesso a energia pulita e conveniente. "Il prossimo Clean Industrial Deal stabilirà un approccio alla decarbonizzazione basato sulla competitività, volto a garantire l'UE come luogo attraente per la produzione, anche per le industrie ad alta intensità energetica, e a promuovere la tecnologia pulita e nuovi modelli di business circolari. Un piano d'azione per l'energia a prezzi accessibili aiuterà a ridurre i prezzi e i costi dell'energia, mentre un Industrial Decarbonization Accelerator Act estenderà i permessi accelerati ai settori in transizione", ha sottolineato la Commissione.Infine la Bussola prevede una nuova gamma diper il commercio pulito e gli investimenti per aiutare a garantire l'approvvigionamento di materie prime, energia pulita, carburanti di trasporto sostenibili e tecnologia pulita da tutto il mondo. All'interno del mercato interno, la revisione delle norme sugliconsentirà l'introduzione di una preferenza europea negli appalti pubblici per settori e tecnologie critici.I tre pilastri saranno integrati da cinque, che sono essenziali per sostendare la competitività in tutti i settori: semplificazione, riduzione delle barriere al mercato unico, finanziamento della competitività, promozione delle competenze e dei lavori di qualità e miglior coordinamento delle politiche a livello UE e nazionale."L'Europa ha tutto ciò di cui ha bisogno per avere successo nella corsa al vertice. Ma, allo stesso tempo, dobbiamo correggere le nostre debolezze per riconquistare la competitività – ha dichiarato lapresidente della Commissione europea. La bussola della competitività trasforma le eccellenti raccomandazioni del rapporto Draghi in una tabella di marcia. Quindi ora abbiamo un piano. Abbiamo la volontà politica. Ciò che conta è la velocità e l'unità. Il mondo non ci sta aspettando. Tutti gli Stati membri sono d'accordo su questo. Quindi, trasformiamo questo consenso in azione"."Finalmente un approccio pragmatico, con una visione strategica in cui emerge il principio della neutralità tecnologica. È un buon viatico ma la partita è appena iniziata e decisivo sarà il dialogo strategico sull’automotive che il commissario Tzitzikostas avvierà domani con tutti gli stakeholder del settore, in vista del Clean Industrial Deal. Massimo sforzo perché l’Europa cambi davvero", ha commentato il ministro delle Imprese e del Made in Italy