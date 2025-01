Borse UE in rialzo nel giorno della BCE

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -nel giorno dellada cui è atteso un taglio dei tassi di interesse. Ieri, invece, laha lasciato i tassi fermi al 4,25-4,5%, ma teme che il calo dell’inflazione. Gli investitori rimangono incerti sulle prospettive dell’economia statunitense e su ciò che attende l’amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.Sul fronte societario, forte calo di STM dopo i conti inferiori alle attese. Acquisti su Generali che ha presentato il piano al 2027 che prevede la distribuzione di 7 miliardi di dividendi.Sul mercato valutario, poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 1,042. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,46%. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 72,43 dollari per barile, con un calo dello 0,26%.Invariato lo, che si posiziona a +110 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,62%.giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,34%, sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,1%; seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,41%. Poco mosso il listino milanese, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 36.440 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il, che continua la giornata a 38.672 punti.di Piazza Affari, bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 3,67%.Buona performance per, che cresce dell'1,96%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,90%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,68%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -7,55%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,54%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,21%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,61%.del FTSE MidCap,(+2,46%),(+2,41%),(+1,76%) e(+1,72%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -6,44%.