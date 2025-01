Europa positiva nel giorno della BCE. Tonfo STM zavorra Piazza Affari

STMicroelectronics

(Teleborsa) -, in una giornata segnata dalla riunione della BCE che, come nelle attese, ha tagliato i tassi d'interesse di 25 punti base. La decisione di Francoforte segue quella della Fed americana che invece, ieri sera , ha lasciato i tassi invariati.su cui pesa il tonfo di, dopo una trimestrale in linea con le attese ma un outlook deludente.Scendendo nei dettagli della decisione della riunione della banca centrale, la BCE ha portato il. Il nuovo taglio dei tassi di 25 punti base era del tutto scontato ed è stato deciso all'unanimità. Lo scenario sottostante, come confermato dalla presidente Christine Lagarde in conferenza stampa , resta in linea con le proiezioni dello staff di dicembre. Lagarde ha anche segnalato che il prossimo 7 febbraio la BCE pubblicherà un documento che definisce, dal punto di vista accademico, qual è la stima del livello di equilibrio del tasso target della banca centrale. La numero uno della BCE ritiene che siaSul fronte macroeconomico, in continua anche nel quarto trimestre 2024 la, dopo la crescita nulla vista nei mesi estivi. Il tasso di disoccupazione è salito a 6,2% a dicembre dal 5,9% a novembre. Per quanto riguarda l'Eurozona, continua il rallentamento: nel quarto trimestre 2024 si registra una variazione trimestrale nulla del PIL (precedente: +0,4%), mentre a dicembre il tasso di disoccupazione è rimasto invariato al minimo storico del 6,3%.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,02%. Segno più per l', che mostra un aumento dell'1,17%. Lieve calo del(Light Sweet Crude Oil), che scende a 72,89 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +110 punti base, con il rendimento delche si attesta al 3,59%.bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,41%, buona performance per, che cresce dell'1,04%, e sostenuta, con un discreto guadagno dello 0,88%.Sostanzialmente stabile, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 36.430 punti; sulla stessa linea, resta piatto il, con chiusura su 38.670 punti. In frazionale progresso il(+0,5%); come pure, sale il(+0,92%).A Piazza Affari risulta che ilnell'ultima è stato pari a 3,13 miliardi di euro, con un incremento di ben 390,6 milioni di euro, pari al 14,26% rispetto ai precedenti 2,74 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,49 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,62 miliardi di azioni del 30/01/2025.di Milano, troviamo(+1,62%),(+1,58%),(+1,56%) e(+1,49%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -10,75%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,37%. Sottotonoche mostra una limatura dello 1,00%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Al Top tra le azioni italiane a(+6,86%),(+4,00%),(+4,00%) e(+3,05%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -6,65%. Calo deciso per, che segna un -2,73%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,32%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,53%.