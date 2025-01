Lazard, utile 2024 sale a 280 milioni di dollari con forza dell'Advisory

Lazard

(Teleborsa) -, una delle principali società di consulenza finanziaria e gestione patrimoniale al mondo, ha registrato undi 817 milioni di dollari (+1%) e un fatturato netto rettificato di 812 milioni di dollari (+7%) per il quarto trimestre del 2024. Per l'intero anno 2024, Lazard ha dichiarato un fatturato netto di 3.052 milioni di dollari (+21%) e un fatturato netto rettificato di 2.890 milioni di dollari (+18%).La società ha dichiarato undel quarto trimestre 2024 di 86 milioni di dollari (+36%) o 0,80 dollari per azione. Per l'intero anno 2024, l'utile netto è stato di 280 milioni di dollari (vs perdita di 75 milioni) o 2,68 dollari per azione. Per il quarto trimestre 2024, l'utile netto rettificato è stato di 85 milioni di dollari (+31%) o 0,78 dollari per azione. Per l'intero anno 2024, l'utile netto rettificato è stato di 244 milioni di dollari (vs 75 milioni) o 2,34 dollari per azione."Il 2024 ha dimostrato l'inflessione di Lazard verso la crescita, poiché le condizioni aziendali migliorano e lo slancio della nostra strategia a lungo termine produce risultati solidi - ha affermato il- Nella, abbiamo conquistato quote di mercato aumentando i ricavi del 28% durante l'anno. I nostri ricavi disono rimasti resilienti, in aumento del 3% rispetto all'anno precedente, e continuiamo a migliorare il business. Prevediamo un ambiente ancora più costruttivo per entrambe le nostre attività nel 2025, poiché rimaniamo concentrati nell'aiutare i nostri clienti a gestire con successo complesse decisioni aziendali e di investimento".