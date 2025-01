Mercati positivi aspettando la BCE. A Milano crolla STM dopo i conti

STM

(Teleborsa) -, aspettando la decisione della BCE, a breve. Le aspettative degli analisti sono per un taglio dei tassi di interesse di 25 punti base. Ieri, invece, la Federal Reserve ha lasciato i tassi fermi al 4,25-4,5%, ma teme il calo dell’inflazione.Sul fronte societario, forte calo didopo i conti inferiori alle attese. Acquisti suche ha presentato il piano al 2027 che prevede la distribuzione di 7 miliardi di dividendi.Lieve calo dell', che scende a quota 1,04. Lieve aumento dell', che sale a 2.778 dollari l'oncia. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 72,46 dollari per barile.Aumenta di poco lo, che si porta a +111 punti base, con un lieve rialzo di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,59%.performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,26%, resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,48%, eavanza dello 0,54%. Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,06% sul; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per il, che rimane a 38.639 punti.Tra lea grande capitalizzazione, sostenuta, con un discreto guadagno del 2,75%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,87%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,62%.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dell'1,49%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -7,99%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,85%.Tentenna, che cede lo 0,75%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,69%.di Milano,(+5,54%),(+4,89%),(+3,97%) e(+3,67%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,61%.