Visibilia Editore verso assemblea per conclusione dell'amministrazione giudiziaria

Visibilia Editore

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'editoria periodica e nella gestione della pubblicità sui periodici, ha comunicato un aggiornamento sulla, quale Amministratore Giudiziario della società, ha reso infatti noto che ilvalutato "il completo e positivo svolgimento dell'incarico che ha portato, oltre alla virtuosa gestione ordinaria anche dell'operativa, alla riorganizzazione interna della società e della controllata, al consolidamento patrimoniale con gli aumenti di capitale, alla gestione dei processi in corso con esaurimento della gran parte attraverso transazioni e patteggiamenti, alla conduzione con esito positivo del procedimento di composizione negoziata della crisi del gruppo Visibilia, attraverso la predisposizione del piano di risanamento che ad oggi può dirsi pressoché integralmente esaurito, risultati altamente positivi raggiunti su più fronti nell'arco di un solo anno", ha autorizzato la convocazione delle assemblee per il rinnovo degli organi sociali di Visibilia Editore e della controllata Visibilia Editrice.Considerati i tempi previsti dalla legge e dallo statuto per la convocazione delle assemblee, il Tribunale ha prorogato fino al 20 febbraio 2025 l'incarico dell'Amministratore Giudiziario, che cesserà al momento dell'accettazione della nomina da parte dei componenti dei nuovi organi sociali. L'Amministratore Giudiziario