"Andata e Racconto", al via la terza edizione

(Teleborsa) - Prende il via laildedicato a racconti inediti di scrittrici e scrittori, dai 18 anni in su, che non abbiamo mai pubblicato alcun racconto o romanzo edito da una casa editrice italiana e distribuito in libreria. La leggerezza nella letteratura rappresenta una risposta alla complessità dei tempi. Viaggiare leggeri può essere descritto come l'inizio di una nuova avventura, mentre si osserva il paesaggio da un treno o un autobus, lasciando libero spazio all'immaginazione.Entro il 21 marzo sarà possibile inviare il proprio racconto inedito attraverso la seguente piattaforma e partecipare al contest che vedrà i vincitori alper la premiazione e le loro opere pubblicate in un'antologia cartacea o un ebook. Anche quest'anno il Gruppo FS sarà a fianco della 37esima edizione del Salone in qualità di silver partner.Entro aprile, una prima commissione tecnica, nominata dal Salone Internazionale del Libro di Torino, selezionarà iche riceveranno una carta regalo di Trenitalia del valore di cento euro. Ci sarà poi una giuria finale, composta da otto scrittrici e scrittori – Guido Catalano, Antonella Lattanzi, Lorenza Pieri, Matteo Nucci, Nadeesha Uyangoda e Simona Vinci – e da un rappresentante del Gruppo FS, che proclamerà i tre racconti vincitori."Questa terza edizione del contest Andata e Racconto – sottolinea ilin una nota – conferma il successo di questo progetto lanciato nel 2022 e rappresenta l'impegno concreto del Gruppo FS nella valorizzazione del mondo della cultura. Una cultura che non si limita ai grandi eventi o alle figure di rilievo; essa include anche gli scrittori e autori emergenti che, attraverso le loro espressioni letterarie, riescono a evocare il romanticismo del viaggiare e il fascino del treno. Quest'ultimo viene inteso non solo come semplice mezzo di trasporto, ma anche come straordinario veicolo di conoscenza, cultura e occasione di incontro con il mondo".