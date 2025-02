Crisi politica in Francia: Bayrou sfida l’Assemblea

(Teleborsa) - Nuoveimpegnato nella presentazione della. Dopo la caduta dell’esecutivo di Michel Barnier, il, che permette di. Una scelta controversa, che ha spinto La France Insoumise a presentare una mozione di sfiducia. A determinare, che hanno scelto di rompere con il Nuovo Fronte Popolare e non votare per la caduta del governo.Di fronte ai deputati,, sottolineando l’urgenza di approvare il bilancio: "Se la fiducia sarà confermata, la Francia avrà la sua finanziaria e questo sarà un segnale di responsabilità". Ha ricordato cheTuttavia, il presidente della Commissione Finanze, Eric Coquerel (LFI), ha attaccato duramente il provvedimento, definendolo peggiore di quello di Barnier e accusandolo di imporre misure di austerità e tagli record.Il, con 59 voti contrari e solo 4 a favore, segnando così la fine dell’alleanza con la sinistra radicale. In cambio della loro “non sfiducia”, i Socialisti hanno ottenuto alcune concessioni dal governo, ma la situazione è precipitata quando Bayrou ha usato il termine “invasione di migranti”, scatenando malumori interni e mettendo a rischio la compattezza del partito.