Eventi e scadenze del 4 febbraio 2025

Lunedì 03/02/2025

Martedì 04/02/2025

(Teleborsa) -- Riva del Garda - 49ª edizione della manifestazione internazionale di riferimento per il settore Ho.Re.Ca. Quattro aree tematiche, Contract & Wellness, Renovation & Tech, Food & Equipment e Beverage e le aree speciali Solobirra,RPM Riva Pianeta Mixology e Spazio Vignaiolo, dedicate alla valorizzazione della birra artigianale, del bere miscelato e del turismo del vino- Università di Bologna - Nona Conferenza nazionale sulla Cybersecurity alla quale parteciperanno figure di rilievo del mondo accademico, istituzionale e imprenditoriale, tra cui Luca Tagliaretti, Direttore Esecutivo dell'ECCC (European Cybersecurity Competence Centre) e di Bruno Frattasi, Direttore Generale di ACN- Varsavia - Riunione informale dei ministri della Competitività (mercato interno e industria)- Varsavia - Riunione informale dei ministri degli affari esteri- Bilancio finanza pubblica della Francia09:30 -- Palazzo Madama, Torino - Importante occasione di confronto sulle sfide e opportunità della sostenibilità e della transizione ecologica. Interverranno autorevoli esperti e rappresentanti del settore, tra cui Luca Dal Fabbro (Presidente Iren) e Stefano Lo Russo (Sindaco di Torino)11:00 -- Stazione di Napoli Afragola - Conferenza stampa di presentazione dei ritrovamenti archeologici rinvenuti nei cantieri della linea AV/AC Napoli - Bari11:00 -- Nuovo appuntamento, in streaming, del ciclo di incontri "Italia 2025: Persone, Lavoro, Impresa", piattaforma di dialogo con i massimi esponenti del mondo delle istituzioni, della finanza e dell'impresa, promossa da PwC Italia con il gruppo editoriale GEDI11:30 -- Ministero della Salute, Roma - Evento organizzato da Angelini Pharma e The European House - Ambrosetti durante il quale verrà presentato il Rapporto "La salute mentale come motore della crescita socio-economica dell'Italia". Interverranno, tra gli altri, i ministri Schillaci e Calderone (in attesa di conferma), il DG dell'Istat e il CEO di Angelini Industries15:00 -- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema- Risultati di periodo- Appuntamento: Conference call con analisti finanziari - CDA: Risultati consolidati del IV trimestre e dell’esercizio 2024- CDA: Approvazione dei risultati consolidati relativi all’esercizio 2024 e proposta di destinazione dell’utile d’esercizio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Risultati di periodo17:00 -- Appuntamento: Conference call di presentazione dei risultati consolidati relativi all’esercizio 2024 con il CEO, Carlo Messina