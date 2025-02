Iveco, ok a premio di risultato medio da 1.900 euro lordi

Iveco Group

(Teleborsa) -, nel corso di un incontro con le Organizzazioni Sindacali, ha presentato i valori del premio di risultato contrattuale, basato su indicatori finalizzati a valorizzare il contributo di tutto il personale al raggiungimento degli obiettivi di competitività e redditività dell’Azienda e che sarà erogato nel mese di febbraio alle oltre 14.000 persone del Gruppo in Italia.Il, il cui importo medio è di 1.900 euro lordi, è determinato sia dalle positive performance degli stabilimenti di Torino Motori, Torino Drivelines, Brescia, Bolzano e Vittorio Veneto, Piacenza, Suzzara e Foggia nel 2024 in relazione a produttività, rispetto dei tempi di consegna e qualità del prodotto, sia dal risultato raggiunto sull’obiettivo di Gruppo di sicurezza sul lavoro, che ha un effettomoltiplicatore del premio.Un risultato positivo, si legge in una nota, che appare "ancora più significativo" perché raggiunto, con il contributo di tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici, in un anno caratterizzato da dinamiche di mercato complesse e, per quanto riguarda i veicoli commerciali, dal lancio di una gamma completamente rinnovata.