Synergie presenta piano quinquennale per superare 1,5 miliardi di fatturato nei prossimi 5 anni

(Teleborsa) -, ha avviato un importante progetto di crescita che la porterà a investire nel mercato italiano del lavoro. Il piano - presentato oggi a Milano alla presenza del Presidente e Ceo di Gruppo, Victorien Vaney, e dell’Amministratore Delegato per l’Italia Marco Valsecchi - seguirà le seguenti direzioni: rafforzamento del presidio territoriale per facilitare il raccordo fra necessità delle imprese e aspirazioni dei candidati, ricorso alle soluzioni di AI generativa a disposizione dei team di recruiter e il rinnovo dell’impegno per l’inclusione.Presente in Italia da circa 25 anni, Synergiee dà lavoro a 1.300 risorse; nel 2024 l’azienda ha dato occupazione a 26 mila persone e registrato un fatturato di oltre € 815 milioni. Il piano per l’Italia prevede l’apertura di nuove filiali per arrivare in 5 anni a circa 260 sedi sul territorio, che partendo dal Nord-Est raggiungeranno tutte le regioni. L’aumento delle filiali comporta un piano di assunzioni che porterà le risorse di Synergie ad aumentare di un centinaio entro l’anno e arrivare a 1.600 al termine del piano quinquennale; le stime di occupazione generata presso clienti del Gruppo indicano il raggiungimento di circa 30.000 persone entro il 2025, arrivando da qui ai prossimi 5 anni a 45.000. A livello di fatturato l’obiettivo è quello di raggiungere e superare la soglia di €1,5 miliardi nei prossimi 5 anni.e assume una centralità strategica per la crescita di tutto il Gruppo: vogliamo cogliere le opportunità che offre il mercato italiano e investire facendo leva sulle nostre caratteristiche distintive: la forte spinta per l’innovazione insieme al valore delle persone e delle comunità dove operiamo”, ha dichiarato“L’Italia è oggi un Paese che ha necessità di une le imprese che hanno sempre più necessità di trovare i migliori talenti, ovunque siano, e fare in modo che possano crescere con l’azienda. Questo è esattamente il nostro obiettivo, che concretizzeremo con nuovi servizi AI-based e nuove iniziative per dare anche una rilevanza sociale all’agire come agenzia per il lavoro”, ha aggiuntoIl Gruppo arricchirà le soluzioni innovative per: nelle prossime settimane verrà sviluppato ulteriormente il programma internazionale di recruiting, Global Cross Sourcing, che permette alle imprese di reperire professionisti con competenze specializzate attivando ricerche in tutti i 15 Paesi dove il Gruppo opera aumentando le possibilità di attrazione dei migliori talenti e, di conseguenza, la loro competitività. Inoltre, nel primo trimestre dell’anno verrà lanciata la nuova divisione Synergie Executive, specializzato nell’head hunting di profili executive.Verrà quindi implementato unnella selezione dei candidati: i recruiter di Synergie avranno a loro disposizione algoritmi avanzati che permetteranno una migliore e più veloce selezione dei profili all’interno del database di Gruppo. L’AI permetterà una prima selezione più precisa delle competenze dei candidati, comprese le soft skills. I recruiter avranno quindi più tempo per concentrarsi sulle qualità dei candidati in relazione alle necessità delle imprese.Synergie si è sempre distinta per una forte attenzione all’inclusione e per restituire valore alle comunità dove è presente. Nel corso dell’anno verranno avviate nuove iniziative e rafforzati i progetti già avviati.Il Gruppo è particolarmentecon iniziative per il reinserimento lavorativo di donne con figli minori a carico – Progetto Tilde 2024 – e per la promozione dell’uguaglianza di genere e sull’autonomia economica – “Attiviamoci per la parità” – tramite incontri di sensibilizzazione sulla violenza di genere organizzati con il Centro antiviolenza SvoltaDonna OdV. L’impegno di Synergie per il 2025 è per un ulteriore supporto, concreto e strutturato, alle donne vittime di violenza, attraverso le sue filiali su tutto il territorio italiano.Fra le tantela pianificazione di recruiting day dedicati alle persone diversamente abili per valorizzare le loro competenze rispetto al mercato del lavoro. Il progetto contro il cyberbullismo - Nel cuore della Rete – sviluppato con Fondazione Carolina, per promuovere un uso sicuro e consapevole degli strumenti digitali tra i giovani, ha visto negli ultimi tre anni incontri con oltre 5mila studenti nelle scuole superiori in tutta Italia. Per la quarta edizione attualmente in erogazione nell’anno scolastico in corso 2024/25 sono coinvolti circa 2500 studenti; il progetto verrà rafforzato per l’anno scolastico 2025/26 con l’obiettivo di raggiungere altri 3000 studenti entro luglio 2026.