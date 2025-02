Violenza di genere, Snam contribuisce alla nascita dell'Associazione PARI

(Teleborsa) -rafforza il suo impegno sociale e territoriale contribuendo a due iniziative su Milano: la presentazione della nuovae laNello specifico, a pochi mesi dalla creazione del network, Snam ha partecipato ieri alla presentazione ufficiale della nuova Associazione PARI, iniziativa no-profit che mira a contrastare ed intervenire in modo strutturato contro la violenza di genere nei luoghi di lavoro e nella società, promuovendo interventi strutturati e mirati.Attraverso una rete che coinvolge aziende, istituzioni e realtà locali, l'Associazione ha l'obiettivo non solo di sensibilizzare ma ha l'obiettivo di creare un impatto profondo e duraturo che, grazie ad attività di formazione, politiche interne e iniziative, parte dall'ambiente di lavoro per poi diffondersi anche nella vita quotidiana delle persone. A partire dalle esperienze e dal confronto delle diverse aziende coinvolte,ha elaborato un vero e proprio Manifesto, frutto del lavoro congiunto dei rappresentanti delle aziende del network, che traccia linee guida e best practice condivise per affrontare la violenza di genere nei luoghi di lavoro e promuove l'istituzione di un osservatorio permanente per monitorare i numeri e la percezione del fenomeno e misurare l'efficacia delle azioni intraprese dal network. L'Associazione si compone di un consiglio direttivo e un organo operativo che coinvolgono le aziende e le realtà partner in modo diretto e attivo. In questo contesto,, chief People & Corporate Services officer di Snam, è stato nominato presidente dell'Associazione PARI."Le aziende, come attori sociali, hanno il potere di attivare un cambiamento reale. Fare scala e coinvolgere quante più realtà e persone possibili – ha commentato– è il primo passo per contrastare questo fenomeno, dotandoci delle migliori politiche e pratiche possibili. Con la nascita dell'Associazione PARI, che ha unito in questi mesi sempre più realtà aziendali e settori, ci impegniamo a creare un movimento e un cambiamento che possa diventare strutturale nel mondo del lavoro. Sono convinto che proprio dall'unione di iniziative strutturali, politiche aziendali e piccole azioni quotidiane di formazione e sensibilizzazione si possa raggiungere un cambiamento culturale significativo, prima nell'ambiente lavorativo e di riflesso in ogni ambito della vita quotidiana delle persone, che rappresentano il cuore delle aziende".Parallelamente, nel corso della settimana,, unendosi alle iniziative promosse dal Comune di Milano in collaborazione con Randstad, per valorizzare l'importanza delle discipline scientifiche e tecnologiche, supportando lo sviluppo di talenti in ambito scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico. Proprio a partire dalla natura tecnica e scientifica del settore energetico, Snam riconosce come essenziale l'importanza di creare un ambiente di lavoro inclusivo e sensibile verso la parità di genere – per cui il Gruppo ha ottenuto la Certificazione dall'ente di accreditamento Dnv superando con successo il primo anno di verifica nel 2024 –, impegnandosi in iniziative diffuse in tutte le sedi e collaborando con enti e istituzioni da nord a sud con cui valorizzare le diversità e il talento del capitale umano.Già da diversi anni Snam aderisce aspecialmente al femminile, attraverso Recruiting day e progetti come "Ingenio al Femminile", promosso dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri per contribuire alla valorizzazione dei talenti e delle professionalità femminili dell'ingegneria, e il programma di Empowerment e sviluppo di talenti "YEPQ di Fondazione Ortygia, un percorso di mentoring ideato per le studentesse STEM delle principali università del sud Italia.