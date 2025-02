Agenzia Entrate, Carbone: nel 2024 restituiti 24,2 miliardi

(Teleborsa) - Nel 2024, ildi euro" in rimborsi fiscali. Lo ha detto il direttore dell'Agenzia delle Entrate, nel suo intervento a Telefisco 2025, organizzato dal Sole 24 ore.Si tratta di "circa", ha spiegato il dirigente dell'Agenzia. aggiungendo che il 2024 "è' stato un anno molto positivo perché i numeri sono cresciuti ulteriormente, rafforzando la tendenza in atto negli ultimi anni"."Siamo consapevoli del fatto chenon solo per le famiglie e le partite IVA, ma per tutto il sistema Paese - ha sottolineato - perché si tratta dinel circuito economico".Carbone ha parlato anche del, spiegando che che si sta "per l'invio delleper l'adeguamento delle rendite degli immobili, ma occorre "rasserenare gli animi", anche perché "l'obbligo di comunicare la variazione dello stato degli immobili c'è sempre stato". "E' una pratica nell'ottica die va vista come una comunicazione in cui si rappresenta che ci potrebbe essere una anomalia", ha aggiunto il funzionario dell'Agenzia, facendo l'esempio di un immobile che si trova ancora allo stato rustico o in corso di fabbricazione ed invece è stato richiesto il superbonus.