Asia mista con la Cina che torna agli scambi. Inflazione Corea sopra le attese

(Teleborsa) -. Iper il Capodanno lunare, durante la quale Trump ha imposto dazi del 10% sulle importazioni cinesi. Ieri la Cina ha annunciato dazi di ritorsione sui beni statunitensi, tra cui un'imposta del 15% su carbone e gas naturale liquefatto e del 10% su petrolio greggio, attrezzature agricole e alcuni veicoli.Sul fronte macroeconomico, isono aumentati del 2,2% anno su anno a gennaio, segnando la prima volta in cinque mesi che l'inflazione ha superato la soglia del 2%; nelle, il tasso di inflazione annuale è rimasto stabile al 2,9% a gennaio, a causa di lievi aumenti nei prezzi dei principali prodotti alimentari e dei costi di trasporto.Sessione debole per il listino di, che termina la seduta con aumento dello 0,09% sul. Resta piatto, mentre cala Shanghai (-0,63%).In rosso(-1,08%); in rialzo(+1,11%). Sulla parità(-0,24%); poco sopra la parità(+0,58%).Composto ribasso per l', in flessione dello 0,71% sui valori precedenti. Bene l', con un rialzo dell'1,44%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia.Il rendimento dell'tratta 1,29%, mentre il rendimento delè pari 1,63%.