Borse asiatiche in ordine sparso

(Teleborsa) - Chiude poso sopra la parità la borsa di Tokyo
, sulla scia dei cali messi a segno da Wall Street, la vigilia, con il Nasdaq che ha pagato pegno con la performance di Nvidia
, nonostante gli ottimi risultati trimestrali, riaccendendo i timori legati all’intelligenza artificiale. Si muovono in ordine sparso le altre principali piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute.
L'indice giapponese Nikkei 225
ha terminato gli scambi con un +0,03%; poco mossa Shenzhen
+0,06%.
In denaro Hong Kong
(+0,93%); negativa Seul
(-0,65%).
Sotto la parità Mumbai
, che mostra un calo dello 0,65%; leggermente positiva Sydney
(+0,29%).
Andamento piatto per l'euro contro la valuta nipponica
, che mostra una variazione percentuale pari a -0,07%. Modesto recupero sui valori precedenti per l'euro nei confronti della divisa cinese
, che passa di mano in progresso dello 0,30%. Appiattita la performance dell'euro contro il dollaro hongkonghese
, che tratta con un modesto +0,09%.
Il rendimento per l'obbligazione decennale giapponese
è pari 2,12%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese
tratta 1,81%.