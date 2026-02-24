Asia a due velocità. Brillanti Tokyo e le borse cinesi

(Teleborsa) - Seduta a due velocità per i mercati asiatici
, con le borse cinesi generalmente in rialzo, al rientro dalla lunga festività del Capodanno Lunare, mentre è scivolata Hong Kong
, a causa delle perdite nel settore tecnologico
. A rendere cauti i Listini dell'Estremo Oriente contribuiscono anche le incertezze
legate alla nuova politica dei dazi di Trump
.
Segno più per il listino di Tokyo
, con il Nikkei 225
in aumento dello 0,97%; sulla stessa linea, Shenzhen
guadagna l'1,47% rispetto alla seduta precedente.
Giù il mercato di Hong Kong
(-2,01%); su di giri Seul
(+1,98%).
Variazione negativa per Mumbai
(-0,97%); pressoché invariata Sydney
(-0,08%).
Modesto recupero sui valori precedenti per l'euro contro la valuta nipponica
, che passa di mano in progresso dello 0,22%. Debole la giornata per l'euro nei confronti della divisa cinese
, che passa di mano con un calo dello 0,27%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'euro contro il dollaro hongkonghese
, che sta facendo un moderato -0,03%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese
scambia 2,1%, mentre il rendimento per il titolo di Stato decennale cinese
è pari 1,79%.