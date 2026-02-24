Milano 10:59
Asia a due velocità. Brillanti Tokyo e le borse cinesi

(Teleborsa) - Seduta a due velocità per i mercati asiatici, con le borse cinesi generalmente in rialzo, al rientro dalla lunga festività del Capodanno Lunare, mentre è scivolata Hong Kong, a causa delle perdite nel settore tecnologico. A rendere cauti i Listini dell'Estremo Oriente contribuiscono anche le incertezze legate alla nuova politica dei dazi di Trump.

Segno più per il listino di Tokyo, con il Nikkei 225 in aumento dello 0,97%; sulla stessa linea, Shenzhen guadagna l'1,47% rispetto alla seduta precedente.

Giù il mercato di Hong Kong (-2,01%); su di giri Seul (+1,98%).

Variazione negativa per Mumbai (-0,97%); pressoché invariata Sydney (-0,08%).

Modesto recupero sui valori precedenti per l'euro contro la valuta nipponica, che passa di mano in progresso dello 0,22%. Debole la giornata per l'euro nei confronti della divisa cinese, che passa di mano con un calo dello 0,27%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'euro contro il dollaro hongkonghese, che sta facendo un moderato -0,03%.

Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese scambia 2,1%, mentre il rendimento per il titolo di Stato decennale cinese è pari 1,79%.
