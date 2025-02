Finanza sostenibile, Snam nominata "Sustainable Issuer of the Year" da IFR

Snam

(Teleborsa) -insignita del prestigioso premio "da IFR (International Financing Review), una delle principali testate globali specializzate nei mercati dei capitali. Questo riconoscimento sottolinea il costante impegno dell'azienda nella transizione energetica e l'adozione di strumenti finanziari sostenibili innovativi, tra cui il Transition Plan presentato lo scorso ottobre.Negli anni,ha progressivamente allineato la propria strategia finanziaria, rafforzando la propria leadership nella transizione energetica e diversificando la base di investitori. A conferma di questo impegno, l’azienda ha fissato un nuovo obiettivo: raggiungere il 90% di finanza sostenibile sul totale del proprio funding entro il 2029, consolidando così il suo ruolo di leader nella finanza sostenibile.Per supportare questo traguardo, Snam - spiega la nota - ha aggiornato nel 2024 il proprio Sustainable Finance Framework, abilitando l’emissione di strumenti Green e Sustainability-Linked. Questo approccio riflette l’attenzione dell’azienda alla trasparenza e a un’allocazione chiara del capitale, assicurando il pieno allineamento con la sua ambiziosa e credibile strategia di transizione.Nel febbraio 2024,: un green bond quadriennale da 500 milioni di euro, destinato a finanziare specifici progetti green, e un sustainability-linked bond decennale da 1 miliardo di euro, legato a obiettivi di riduzione delle emissioni Scope 1, 2 e 3. L’operazione ha ricevuto una risposta entusiastica dal mercato, con ordini per quasi 3 miliardi di euro, confermando il forte interesse per gli strumenti di debito sostenibile.Nel corso dell’anno, Snam ha poi lanciato il suo primo Sustainability-Linked Bond in sterline, con una durata di dodici anni e un valore di 600 milioni di sterline, e un Sustainability-Linked Bond in euro a sette anni da 750 milioni di euro, segnando traguardi chiave nella finanza sostenibile e nella diversificazione del funding.Nel 2023, Snam ha inoltre guidato l’emissione del primo transition bond al mondo legato all’equity,Queste iniziative "rappresentano solo l’inizio. Con oltre il 50% della sua finanza sostenibile legata a KPI di riduzione delle emissioni, Snam continua a dimostrare il suo impegno nel raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e nell’accelerazione delle proprie strategie di sostenibilità".I risultati ottenuti da Snam nella finanza sostenibile "non solo supportano il suo percorso di transizione energetica,