GSK, nuovo buyback da 2 miliardi di sterline. Aumenta outlook a lungo termine

GSK

(Teleborsa) - La società farmaceutica britannicaha chiuso il 2024 con undi 31,4 miliardi di sterline (+3% AER; +7% CER), con vendite di medicinali specialistici +19%. Vendite di HIV +13%. Oncologia +98%. Respiratorio/Immunologia e altro +13%. L'utile operativo totale è stato in calo del 33% e l'utile per azione totale in diminuzione del 40%, in gran parte guidato da un onere di 1,8 miliardi di sterline (2,3 miliardi di dollari) relativo alla conciliazione della controversia Zantac.L'è in rialzo dell'11% (con ulteriore impatto positivo del +2% ex COVID) ein aumento del 10% (con ulteriore impatto positivo del +2% ex COVID) che riflette una solida performance di medicinali specialistici e un aumento disciplinato degli investimenti nel progresso del portafoglio di R&S."GSK ha registrato un altro anno di eccellenti performance nel 2024, con forti vendite e crescita dell'utile di base guidata dall'accelerazione dello slancio del nostro portafoglio di medicinali specialistici - ha commentato la- Questo, insieme agli eccezionali progressi della pipeline di fase III, significa che ci aspettiamo un altro anno di crescita redditizia nel 2025 e abbiamo ulteriormente migliorato le nostre prospettive a lungo termine, con vendite di oltre 40 miliardi di sterline ora previste entro il 2031".GSK sta aumentando i rendimenti per gli azionisti, con un dividendo del quarto trimestre 2024 di 16p dichiarato; 61p FY 2024; 64p previsti per il 2025. Annunciato anche unda implementare nei prossimi 18 mesi.Lesono aumentate a oltre 40 miliardi di sterline (in precedenza oltre 38 miliardi di sterline), riflettendo i progressi della pipeline in fase avanzata.