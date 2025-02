Incendio Ciampino, Enav:"Traffico aereo ripreso regolarmente"

(Teleborsa) - "Le attività sull'aeroporto di Ciampino sono riprese regolarmente. Si conferma che non risultano danni ad apparecchiature e sistemi necessari alla gestione del traffico aereo". È quanto fa sapere lin una nota dopo che i voli presso lo scalo romano sono stati sospesi per quasi sei ore – con dieci voli in arrivo e sette in partenza dirottati su Fiumicino –a causa dell'La Polaria ha fermato un 36enne georgiano che dovrà rispondere dei reati di attentato alla sicurezza dei trasporti, danneggiamento aggravato, incendio doloso, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Solo dopo le 13 è arrivato il via libera dei Vigili del Fuoco per la qualità dell'aria nella torre di controllo che ha permesso di riprendere la normale operatività nell'aeroporto G.B. Pastine. L'incendio era stato domato quasi subito ma nella sala operativa era entrato del fumo sprigionato dalle fiamme che aveva imposto l'evacuazione dei controllori di volo."Dopo i fatti che hanno colpito le ferrovie nelle scorse settimane, questa mattina all'aeroporto di Ciampino un altro gravissimo episodio di danneggiamento: un incendio alla torre di controllo appiccato da un immigrato senza fissa dimora arrivato pochi giorni fa nel nostro Paese, con pesanti disagi per tutto il sistema italiano dei trasporti e migliaia di lavoratori e passeggeri danneggiati. Il responsabile è stato fermato, ora serve che venga fatta chiarezza al più presto" ha commentato su X il v"Un uomo bloccato a Roma per l'incendio doloso all'aeroporto di Ciampino, mentre – sottolinea ilin una nota – nelle ultime ore sono stati rinvenuti degli oggetti sui binari sulla Sassari-Porto Torres. Dopo l'esposto del gruppo Fs per segnalare problemi anomali sulla rete ferroviaria, altri episodi preoccupanti che coinvolgono i trasporti. L'attenzione resta massima”. Così una nota del Mit.