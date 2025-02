Italia e Giappone: un'amicizia secolare che poggia su economia, arte, cultura e innovazione

(Teleborsa) - Le relazioni tra Isi fondano su un partenariato solido che abbraccia settori strategici come quello economico, artistico-culturale e politico. Un legame costruito su valori democratici condivisi e consolidato attraverso la cooperazione nei principali contesti internazionali come il G7 e il G20. Già nel 1866, con la firma del, i due Paesi hanno dato avvio a un dialogo costante che oggi si traduce in scambi economici significativi, una crescente interazione culturale e una sempre maggiore integrazione tra le due società.Oltre ai mutui interessi economici, ad unire le due nazioni non dimentichiamo la f: tutte attrattive che hanno facilitato e favorito un’intensa rete di scambi culturali e collaborazioni strutturate. Si contano, infatti, oltre 220 aziende italiane che operano sul territorio nipponico prevalentemente nei settori agroalimentare, moda e tecnologia avanzata., nel dettaglio, ha da sempre esercitato un f, una nazione con una tradizione artistica millenaria capace di accogliere e reinterpretare le influenze occidentali in maniera originale e unica. Da, passando per i protagonisti più recenti, l'Italia ha lasciato un segno indelebile nella cultura orientale e il dialogo interculturale a cui assistiamo da anni si rinnova oggi grazie all'opera di artisti contemporanei come, che con il suo lavoro contribuisce a mantenere vivo e forte il legame tra i due Paesi.Il 30 gennaio 2025, Rosa Mundi - pseudonimo di Chiara Modìca Donà dalle Rose - ha presentato a Osaka, un'installazione curata daldal forte impatto concettuale e filosofico che esplora il rapporto tra uomo, cosmo e tecnologia attraverso sette valigie simboliche. L’evento - con annessa conferenza in cui è intervenuta la stessa artista - è stato ospitato presso il prestigioso(che in passato ha ospitato le opere di artisti iconici come Boccioni e Raffaello) e organizzato dalche ha espresso il proprio orgoglio per aver ospitato un'artista italiana di calibro internazionale, evidenziando come la sua ricerca artistica rappresenti un ponte tra passato e futuro, tra memoria e innovazione.Le sette valigie di Rosa Mundi rappresentano un viaggio nelle tappe fondamentali della storia dell’umanità attraverso l’arte e l’evoluzione scientifica, omaggiando figure di spicco come. Ogni valigia custodisce infatti un simbolo del sapere umano: dalla scoperta del fuoco alla rivoluzione della stampa, dall'elettricità alla comunicazione digitale, fino all'intelligenza artificiale con una rilettura di Pinocchio. Il tutto lavorando insieme materiali come marmo, plastiche marine e vetri riciclati, reimmessi in un nuovo e virtuoso ciclo di vita, per creare un racconto tridimensionale sullo sviluppo della civiltà, ponendo contemporaneamente l'accento su due aspetti più che mai attuali: sostenibilità e innovazione.L'iniziativa di Rosa Mundi si inserisce infatti in un contesto più ampio di collaborazione artistica tra Italia e Giappone, in vista dell'che si terrà proprio a Osaka e avrà come tema: un'opportunità chiave per rafforzare la nostra presenza e influenza in Giappone e presentare le eccellenze italiane più all’avanguardia e capaci di rendere omaggio a quell’ingegno e maestria che ci hanno resi famosi nella storia, all’interno del padiglione Italia il cui tema sarà