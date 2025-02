Palella Holdings acquisisce Wash Out da Telepass

(Teleborsa) - Palella Holdings, family office diha acquisito da Telepass la totalità del capitale sociale di, azienda milanese con un fatturato superiore a 6 milioni di euro e specializzata nella cura e gestione completa, anche attraverso piattaforme digitali, di veicoli appartenenti sia a privati che ad aziende. Palella Holdings ha inoltre nominatoamministratore delegato edirettore generale di Wash Out.L'acquisizione ha l'obiettivo di porre le basi per ilche oggi è operativa a Parigi, Milano, Monza, Roma e Torino e conta più di 80 dipendenti. Palella Holdings prosegue così nella propria strategia di acquisizione di aziende ad alto potenziale nel settore dell'economia digitale, cogliendo anche le opportunità legate al profondo cambiamento che sta interessando il settore automotive. Infatti, con l'arrivo di un numero crescente di veicoli provenienti da altri Paesi, è in aumento la domanda di servizi innovativi e personalizzati per la cura, manutenzione e gestione dei veicoli, mercato in cui Wash Out mira a posizionarsi come leader.è nata nel 2016 come servizio dedicato ai privati, con l'obiettivo di rivoluzionare il settore della cura del veicolo attraverso la digitalizzazione dell'esperienza di manutenzione e pulizia, direttamente a domicilio del cliente. Il servizio si distingue per l'utilizzo di prodotti ecocompatibili, che consentono unrispetto a un tradizionale autolavaggio, garantendo al contempo una qualità superiore grazie all'applicazione manuale eseguita da operatori altamente specializzati. Con un approccio eco-sostenibile, Wash Out gestisce flotte aziendali e offre servizi personalizzati per concessionarie in tutta Italia."Questa operazione rappresenta un'ulteriore importante tappa del percorso di Palella Holdings mirato ad acquisire e rilanciare aziende promettenti strettamente legate all'innovazione e alla digitalizzazione. Wash Out risponde perfettamente a queste caratteristiche e inoltre è in linea con il know-how legato alla mobilità maturato negli anni da Palella Holdings. Nel febbraio 2024 abbiamo acquisito il capitale di Everli, principale operatore italiano per la spesa a casa con un fatturato di quasi 100 milioni di euro ed oggi aggiungiamo al nostro portfolio un'altra azienda dal grande potenziale – ha dichiarato–. La collaborazione con Telepass S.p.A. è stata eccellente e non escludo ulteriori sviluppi in futuro".