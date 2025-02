UE autorizza acquisizione di OEM International da parte di EFMS

(Teleborsa) - Laha, ai sensi del regolamento UE sulle concentrazioni, l'di OEM International, con sede in Svezia, da parte di EQT Fund Management (EFMS), con sede in Lussemburgo. L'operazione riguarda principalmente il settore della distribuzione di componenti industriali.La Commissione ha concluso che la concentrazione proposta non solleverebbe problemi sotto il profilo della concorrenza, tenendo conto delladerivante dall'operazione proposta. L'operazione notificata è stata esaminata secondo la procedura semplificata di controllo delle concentrazioni.