Tenax International si avvale del maggior termine consentito per primo bilancio consolidato

Tenax International

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e uno dei principali produttori in Europa di macchine 100% elettriche per la pulizia stradale ed igiene urbana,sociale 2025 per l'approvazione del bilancio. Tale scelta tiene conto della necessità di predisporre,, a seguito dell'acquisizione del ramo d'azienda Esagono da parte della controllata Esagono International, avvenuto a settembre 2024; tale consolidamento non si era reso necessario nell'esercizio 2024, in quanto non rilevante ai fini del perimetro del Gruppo.Il Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del progetto di bilancio è previsto il2026, l'assemblea (1° e 2° convocazione) per l'approvazione del bilancio2026.