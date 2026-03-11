Tenax International si avvale del maggior termine consentito per primo bilancio consolidato

(Teleborsa) - Tenax International
, società quotata su Euronext Growth Milan e uno dei principali produttori in Europa di macchine 100% elettriche per la pulizia stradale ed igiene urbana, si avvarrà del maggior termine consentito dalla legge di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio
sociale 2025 per l'approvazione del bilancio. Tale scelta tiene conto della necessità di predisporre, per il primo esercizio, un fascicolo di bilancio consolidato
, a seguito dell'acquisizione del ramo d'azienda Esagono da parte della controllata Esagono International, avvenuto a settembre 2024; tale consolidamento non si era reso necessario nell'esercizio 2024, in quanto non rilevante ai fini del perimetro del Gruppo.
Il Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del progetto di bilancio è previsto il 27 maggio
2026, l'assemblea (1° e 2° convocazione) per l'approvazione del bilancio 25 e 26 giugno
2026.