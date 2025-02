Walt Disney, trimestrale sopra le attese ma Disney+ perde abbonati

The Walt Disney Company

(Teleborsa) -, colosso statunitense dell'intrattenimento, ha chiuso il(terminato il 28 dicembre 2024) conaumentati del 5% a 24,7 miliardi di dollari,aumentato del 27% a 3,7 miliardi di dollari, e utile per azione () aumentato del 35% a 1,40 dollari (rettificato a 1,76 dollari). Gli analisti, secondo dati, LSEG, si aspettavano un utile per azione di 1,45 dollari su ricavi per 24,6 miliardi di dollariAll'interno dell'area Entertainment, il reddito operativo Direct-to-Consumer è aumentato di 431 milioni a 293 milioni di dollari. La società ha segnalato 178 milioni di, un aumento di 0,9 milioni rispetto al quarto trimestre dell'anno fiscale 2024, ma 125 milioni di, una diminuzione di 0,7 milioni."I nostri risultati di questo trimestre dimostrano la forza creativa e finanziaria di Disney mentre portiamo- ha affermato il- Nel primo trimestre abbiamo assistito a eccezionali performance al botteghino dei nostri studi, che hanno avuto i primi tre film del 2024; abbiamo ulteriormente migliorato la redditività delle nostre attività di streaming DTC di intrattenimento; abbiamo compiuto un passo importante per far progredire la strategia digitale di ESPN aggiungendo un riquadro ESPN su Disney+; e il nostro segmento Esperienze ha dimostrato il suo fascino duraturo mentre continuiamo a investire strategicamente in tutto il mondo. Nel complesso, questo trimestre si è rivelato un inizio forte per l'anno fiscale e rimaniamo fiduciosi nella nostra strategia per una crescita continua".Nelè previsto unrispetto al primo trimestre. Per l'intero anno fiscale 2025, è prevista una crescita dell'EPS rettificato a una cifra elevata rispetto all'anno fiscale 2024 e circa 15 miliardi di dollari di liquidità forniti dalle operazioni.