Bollette e PMI: +39% componente materia energia

(Teleborsa) - I rconsiderando la sola componente materia energia che grava in bolletta,Lo stima Facile.it spiegando che prima ancora di vedere gli effetti di possibili dazi Usa, gli italiani stanno facendo i conti con l’aumento delprezzo dell’energia; se per una famiglia media di consumatori questo potrebbe tradursi in un aggravio di circa 350 euro l’anno, la stangata per le microimprese sarà inevitabilmente maggiore; prendendo in considerazione, ad esempio, un negozio di alimentari con contratto di fornitura a prezzo indicizzato nel mercato libero e consumi pari a 75.000 kWh annui per l’energia elettrica e 2.000 Smc annui per il gas,l’aumento annuo, considerando la sola componente materia energia, potrebbeNel dettaglio, il rincaro più corposo riguarderà la bolletta della luce, la cui componente materia energia potrebbe passare dai 10.976 euro del 2024 ai 15.232 euro del 2025; per il gas, invece, il costo salirebbe da 1.112 euro a 1.425 euro.L’analisi è stata realizzata prendendo in considerazione l’andamento degli indici PSV e PUN (che compongono parte importante del costo della componente materia energia) nel 2024 e le previsioni elaborate dall’European Energy Exchange (EEX) per il 2025."In un periodo di ggli imprenditori italiani si trovano a dover fare i conti con l’aumento del prezzo dell’energia", spiegano gli esperti di Facile.it.Proprio in vista di questi rincari, scegliere il fornitore migliore diventa più importante che mai. Ancora una volta,