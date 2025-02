Dazi, FMI: nell'interesse di tutti trovare una strada costruttiva per risolvere questione

(Teleborsa) - La direttrice della comunicazione del Fondo Monetario Internazionale,, ha affermato che sui nuovioperati, e poi in parte sospesi, dall'amministrazione, è "nell'interesse di tutti trovare una strada costruttiva per risolvere la questione". Durante una conferenza stampa Kozack ha sottolineato che "il pienodipenderà da vari fattori, tra cui le rappresaglie dei Paesi coinvolti, secondo, come reagiranno imprese e consumatori e, infine, come si evolveranno nel corso del tempo queste misure. Avremo maggiori informazioni col passare del tempo, mentre la situazione si sviluppa".Ilnon si è sbilanciato nemmeno su un altro provvedimento operato dal presidente Usa,, fin dai primi giorni: lo stop all'erogazione di aiuti tramite il controverso canale, che oltre a vari Paesi secondo alcune ricostruzioni di stampa avrebbe elargito ingenti fondi anche a vari media, non solo Usa."Stiamo seguendo gli sviluppi su Usaid, al momento – ha dichiarato Kozack –. È troppo presto per dare stime sull'sui paesi che ricevono".