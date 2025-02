Eli Lilly, trimestrale mista. Ricavi trainati da farmaci per perdita di peso e diabete

Eli Lilly

(Teleborsa) -, colosso farmaceutico statunitense, ha comunicato che ineldel 2024 sono aumentati del 45% a 13,53 miliardi di dollari, spinti dalla crescita del volume di Mounjaro e Zepbound. L'è aumentato del 102% a 4,88 dollari su base reported e del 114% a 5,32 dollari su base rettificata, entrambi inclusivi di 0,19 dollari di oneri IPR&D acquisiti.Glisi aspettavano in media, secondo dati LSEG, un utile per azione di 4,95 dollari su ricavi per 13,57 miliardi di dollari."Il 2024 è stato un anno di grande successo per Lilly - ha affermato il- Abbiamo avuto importanti letture di dati per il tirzepatide nel trattamento delle malattie croniche associate all'obesità, investito altri miliardi nell'espansione della nostra capacità produttiva e lanciato Kisunla ed Ebglyss, importanti motori delle nostre prospettive di crescita equilibrata a lungo termine. Entriamo nel 2025 con un enorme slancio e ci aspettiamo una solida performance finanziaria e diverse importanti letture di Fase 3 che, se positive, accelereranno ulteriormente la nostra crescita a lungo termine".Eli Lilly prevede per ilricavi compresi tra 58,0 miliardi e 61,0 miliardi di dollari, EPS compresi tra 22,05 e 23,55 dollari e EPS rettificato compresi tra 22,50 e 24,00 dollari.