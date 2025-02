Eurotech, nuove risorse finanziarie fino a 6 milioni di euro da principale azionista

Eurotech

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan che progetta, sviluppa e fornisce Edge Computer e soluzioni per l'Internet of Things (IoT), ha reso noto che l'azionista di maggioranza relativaha sottoscritto un impegno ad effettuare, fino ad un importo massimo di, uno o piùa favore di Eurotech.Tale impegno, si legge in una nota, consente di reperire nuove risorse finanziarie necessarie per supportare il raggiungimento dei prossimi obiettivi del Gruppo Eurotech,e rafforzando al contempo la struttura patrimoniale.In tale contesto, il CdA ha deliberato didella struttura operativa, in coerenza con il nuovo budget per il 2025 approvato in data odierna, nonché con gli obiettivi strategici di medio-lungo termine tesi da un lato ad una maggiore focalizzazione su alcuni specifici verticali di settore e, dall'altro lato, in continuità con il processo già avviato nel corso del 2024, a far fronte alla riduzione del fatturato, fatto quest'ultimo conseguente ai seguenti fattori: la perdita del cliente primario americano; il rallentamento degli investimenti nell'Industrial Automation in attesa di una riduzione dei tassi d'interesse, che ha portato tutto il settore a registrare un calo YoY fra il 20% e il 25% in modo piuttosto omogeneo a livello mondiale; il ritardo nella realizzazione di nuovi plant per la produzione di chip, che ha portato ad una brusca contrazione del business per tutti i produttori di macchine per semiconduttori, i quali rappresentano una parte importante del business della controllata giapponese Advanet; la crisi del settore automotive, con forti ripercussioni in particolare in Germania dove l'indice PMI manifatturiero è crollato ben al di sotto della media europea.