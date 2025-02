Eventi e scadenze del 6 febbraio 2025

Lunedì 03/02/2025

Giovedì 06/02/2025

(Teleborsa) -- Università di Bologna - Nona Conferenza nazionale sulla Cybersecurity alla quale parteciperanno figure di rilievo del mondo accademico, istituzionale e imprenditoriale, tra cui Luca Tagliaretti, Direttore Esecutivo dell'ECCC (European Cybersecurity Competence Centre) e di Bruno Frattasi, Direttore Generale di ACN- Riva del Garda - 49ª edizione della manifestazione internazionale di riferimento per il settore Ho.Re.Ca. Quattro aree tematiche, Contract & Wellness, Renovation & Tech, Food & Equipment e Beverage e le aree speciali Solobirra,RPM Riva Pianeta Mixology e Spazio Vignaiolo, dedicate alla valorizzazione della birra artigianale, del bere miscelato e del turismo del vino- Temi di discussione08:45 -- Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, in merito all'indagine conoscitiva sull’individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto, svolge l'audizione del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso09:15 -- Tavola rotonda virtuale per la presentazione del "UBS Global Entrepreneur Report 2025", durante la quale gli esperti di UBS GWM discuteranno le aspettative degli imprenditori sugli investimenti futuri, i piani di assunzione e l'impatto dell'intelligenza artificiale, nonché le principali preoccupazioni e le prospettive dei rispettivi settori09:30 -- Aula de Carli, Via Giovanni Durando, Milano - Convegno di Osservatori Digital Innovation di presentazione dei risultati della Ricerca dell'Osservatorio Artificial Intelligence per presentare i numeri del mercato in Italia nel 2024, le progettualità più diffuse e le principali novità tecnologiche11:00 -- Palazzo Piacentini, Roma - Primo meeting nazionale dei Giovani dei Marchi Storici. Partecipano, tra gli altri, il ministro Adolfo Urso, Massimo Caputi (presidente Associazione Marchi Storici d'Italia), Armando De Nigris (Presidente del Gruppo Giovani dell'Associazione dei Marchi Storici d'Italia) e Maria Cristina Pisani (Presidente del Consiglio Nazionale dei Giovani)11:00 -- Le strutture residenziali socio- assistenziali e socio-sanitarie (Al 1° gennaio 2023)11:15 -- "The Mall", Milano - Conferenza stampa di TESYA per la presentazione dei piani di sviluppo di Alayan nel mercato del Sud Europa, con un focus su obiettivi, strategie e investimenti. Interverranno, tra gli altri, Pierre-Nicola Fovini (DG del Gruppo TESYA e Presidente di Alayan) e Vincent Albasini (AD di Alayan)13:00 -- Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e pubblicazione verbali- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Approvazione risultati economici individuali e consolidati al 31/12/2024 e proposta di destinazione dell’utile d’esercizio- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Approvazione dei dati preliminari individuali e consolidati al 31.12.2024- CDA: Approvazione dei risultati preliminari consolidati del Gruppo BPER relativi all’esercizio 2024- Risultati di periodo- CDA: Approvazione dei risultati preliminari individuali e consolidati al 31.12.2024- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione risultati e conference call- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Preconsuntivo bilancio- Risultati di periodo- CDA: Informativa relativa ai dati di fatturato e alla posizione finanziaria netta del Gruppo Piquadro al 31/12/2024- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo09:00 -- Appuntamento: Presentazione dei Risultati 4Q e FY 2024 con il CEO, Luigi Lovaglio18:00 -- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati consolidati al 31.12.2024 - Relatori: Mario Alberto Pedranzini, Consigliere delegato e Direttore generale e Massimo Perona, Chief Financial Officer