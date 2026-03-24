Standard Ethics, il 75% delle grandi banche italiane quotate è sostenibile

(Teleborsa) - Il 75% delle 16 maggiori banche quotate italiane per capitalizzazione ha un rating "Sustainable Grade", mentre il restante 25% ha un "Not Fully Sustainable Grade" con margini di miglioramento nell'allineamento alle indicazioni di Onu, Ocse e Ue. Lo sostiene Standard Ethics, che ha pubblicato i Corporate Standard Ethics Rating (SER) aggiornati.



Nel cluster delle 16 maggiori banche italiane quotate, le action più recenti risalgono allo scorso dicembre quando BPER Banca ha visto l'innalzamento del rating a Excellent ("EEE-") insieme all'assegnazione dell'Outlook "Positivo" per BFF Bank . I rating di FinecoBank ("EEE-") e Banca Mediolanum ("EE") sono stati confermati rispettivamente a dicembre e novembre, mentre ad Intesa Sanpaolo l'Agenzia ha attribuito un Outlook "Positivo" a settembre 2025.



Scorrendo la classifica, le migliori sono BPER e FinecoBank con "EEE-". Seguono Banca Generali , Banca Monte dei Paschi di Siena , Banca Popolare di Sondrio , Banco BPM e UniCredit con "EE+". Dietro Intesa Sanpaolo, Banca Mediolanum e Banco Desio e Brianza con "EE". Per BFF Bank e Mediobanca il giudizio è "EE-". In zona "Not Fully Sustainable Grade" ci sono Banca IFIS e Credito Emiliano (entrambe "E+") e Banca Profilo e Banca Sistema (entrambe "E").



"Si tratta di un segmento altamente performante in termini di Sostenibilità - si legge nella ricerca - In generale, le banche italiane quotate aderiscono volontariamente alle raccomandazioni globali in ambito ESG, anche grazie al supporto dei regolatori nazionali ed europei. Le evidenze maggiori di questo allineamento si hanno osservando policy e target in materia di Sostenibilità, pratiche di corporate governance; codici di condotta aziendali conformi agli standard globali e la composizione quali-quantitativa dei Consigli di Amministrazione che quasi sempre risponde alle sfide indicate da Ocse e Ue con passi concreti verso il raggiungimento della parità di genere".



In media, le banche europee appaiono più avanzate sui temi ESG rispetto alle altre, e tra le europee, sono le italiane ad apparire le più solide, afferma Standard Ethics.

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