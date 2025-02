Fisco, Salvini spinge su rottamazione: è priorità

(Teleborsa) -. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture,a Rtl 102.5 aggiungendo che "con tutto l'amore anche il concordato proposto dal viceministro Leo non è stato risolutivo".- ha ricordato - se uno non è riuscito a stare dietro a tutte le rate, decade e come al gioco dell'oca deve ricominciare daccapo. Il problema è che ci sono mille miliardi di magazzino fiscale arretrato. Parlo di italiani in difficoltà non perché non hanno fatto la dichiarazione dei redditi e che hanno tre Porsche in garange, ma chi ha fatto la dichiarazione e non è riuscito a pagare tutto il dovuto entrando nel vortice da cui è impossibile uscire. La rispostaSul caso Alm - "Non entro nel merito giuridico. Penso che i miei colleghi abbiano tutelato l'interesse nazionale,Il Ministro ha anche fatto sapere che "e poi Netanyahu perché il tema della pace è il nodo fondamentale del 2025. S- "Quelli che deridono Trump tra qualche mese dovranno chiedere scusa". Sui dazi Salvini ha ricordato che "furono già messi da Trump e Biden e l'economia italiana ha continuato a crescere. Il problema non è se gli americani difendono l'economia americana e i cinesi l'economia cinese. Il problema è che è l'occasione per l'Europa per difendere le aziende e i prodotti europei. Cosa che Von der Leyen non ha fatto". Secondo Salvini