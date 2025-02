Gucci (Kering), Sabato De Sarno non è più il Direttore Creativo

Kering

(Teleborsa) -, marchio di proprietà del colosso francese del lusso, ha annunciato il. La sfilata Autunno-Inverno 2025 che si terrà a Milano il prossimo 25 febbraio sarà presentata dall’Ufficio Creativo della Maison.La nuova Direzione Artistica sarà, si legge in una nota. De Sarno era arrivato nel 2023 prendendo il posto di Alessandro Michele, poi passato a Valentino."Vorrei esprimere la mia profonda gratitudine a Sabato per la sua passione e dedizione a Gucci - ha detto- Apprezzo sinceramente il modo in cui ha onorato, con profondo impegno, l'artigianalità e il patrimonio del marchio"."Ringrazio sinceramente Sabato per la sua lealtà e professionalità - ha commentato- Sono orgogliosa del lavoro che è stato svolto per rafforzare l’identità del marchio. Stefano e la nuova Direzione Artistica continueranno su queste basi a ridefinire la leadership creativa di Gucci e una sua crescita sostenibile".