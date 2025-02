Haiki+, nuovo impianto a San Pietro Mosezzo (Novara). Fino a 10.850t all'anno di rifiuti

Haiki+

(Teleborsa) -, holding di partecipazioni attiva nel business dell'ambiente e dell'economia circolare, ha, in via Marelli 33, dalla Provincia di Novara per la gestione di materiali quali pile, batterie al piombo e accumulatori esausti, oli minerali e vegetali.Il nuovo impianto sarà progettato per gestire, suddivisi tra 10.500 tonnellate di rifiuti pericolosi e 350 tonnellate di rifiuti non pericolosi.L'ottenimento di questa autorizzazionedi Haiki Cobat, percorso che prevede anche una parziale internalizzazione delle attività di stoccaggio e gestione del circuito di valorizzazione delle batterie auto, annunciato all'interno del piano industriale recentemente approvato."L'autorizzazione di questo nuovo impianto rappresenta un ulteriore passo avanti per la nostra azienda - ha dichiarato l'- Siamo orgogliosi di poter contribuire a un futuro più sostenibile per il territorio e la comunità di San Pietro Mosezzo. In Haiki+ crediamo fermamente che l'innovazione e la sostenibilità debbano essere il motore di una gestione efficiente e responsabile dei rifiuti. Continueremo a investire per ridurre l'impatto ambientale e promuovere un'economia circolare concreta ed efficace".