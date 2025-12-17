Haiki+, accordo di investimento da 3 milioni con aumento di capitale riservato a partner strategici

Haiki+

(Teleborsa) - il Consiglio di Amministrazione di, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan (EGM) tenutosi in data odierna con verbalizzazione notarile, esercitando parzialmente la delega conferitagli dall’Assemblea degli Azionisti del 27 novembre 2024, ha deliberato di, in più tranches e a pagamento per un importo massimo, comprensivo disovrapprezzo, pari ad Euro 3.000.000,00, con esclusione del diritto di opzione, mediante emissione di massime n. 4.477.611 nuove azioni ordinarie con godimento regolare, emesse ad un prezzo pari ad Euro 0,67 ad azione, da offrirsi in sottoscrizione, entro il 31 gennaio 2026, a talune controparti strategiche della Società.L’Aumento di Capitale, spiega una nota, sarà offerto in sottoscrizione a talune controparti strategiche con le quali la Società ed il suo gruppo intrattengono rapporti imprenditoriali a vario titolo in relazione a operazioni e forniture strategiche, che saranno identificate dal Consiglio di Amministrazione. La Società con l’Operazione !intende promuovere il coinvolgimento di tali controparti nel suo percorso imprenditoriale e rafforzare la partnership con le stesse, cogliendo la disponibilità di queste a investire nel capitale della Società" mediante la flessibilità offerta dagli strumenti dell’aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione e della compensazionedei crediti, con conseguente rafforzamento patrimoniale a beneficio della Società entro un ammontare contenuto e coerente con la finalità dell’operazione.L’Aumento di Capitale comporterà una diluizione massima del 3,45% dell’attuale capitale sociale della Società.La Società ha raggiunto appositi accordi di compensazione e sottoscrizione con talune controparti strategiche e sta proseguendo le trattative con talune altre controparti, che si completeranno comunque entro il termine del 31 gennaio 2026.L'offerta in sottoscrizione delle azioni di nuova emissione rivenienti dall’Aumento di Capitale avverrà in regime di esenzione dalla redazione e dall’obbligo di pubblicazione di un prospetto informativo relativo all’offerta al pubblico delle azioni di nuova emissione della Società."Questa operazione rappresenta un'di Haiki+, consentendoci di migliorare la struttura finanziaria del Gruppo e, al tempo stesso, di consolidare il rapporto con partner industriali che credono nel nostro progetto e ne condividono la visione strategica”, ha dichiarato