Mutui, Federcontribuenti segue da vicino la vicenda dell'Euribor "manipolato"

(Teleborsa) - "Stiamo seguendo con la massima attenzione le vicende legate alla, il tasso di riferimento utilizzato per migliaia di mutui e finanziamenti in tutto il continente". E' quanto afferma l'avvocato Monica Mandico, presidente del Comitato Tecnico Scientifico diche segue la vicenda., secondo diverse inchieste e segnalazioni,di riferimento, causando un aumento degli interessi a carico dei consumatori e generando unper i cittadini di molti Paesi europei. - afferma il legale - Laè stata nuovamente rimessa alla(CGUE) – il più alto organo competente in materia di interpretazione del diritto comunitario e ciò apre nuovi scenari per rivendicare i diritti di chi ha subito tali abusi".non solo, grazie alla collaborazione di professionisti e avvocati madrelingua. Questa rete internazionale - spiega l'avvocato Mandico - permette di intraprendere direttamente le cause anche all’estero, evitando complicazioni e affidandosi a figure esperte, qualificate nei rispettivi ordinamenti".E' in corso un(Federazione Utenti Bancari Europei), così da avviare in tutta Europa iniziative collettive analoghe a quelle già intraprese a livello nazionale''. Federcontribuenti punta a "nei rapporti bancari, contrastando qualunque manovra volta a manipolare i tassi a danno dei consumatori"