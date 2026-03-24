AMCO cede a Bayview AM un portafoglio da 600 milioni di euro di GBV di mutui

(Teleborsa) - AMCO, società partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e primario operatore nella gestione dei crediti deteriorati, ha finalizzato un accordo con dei fondi gestiti da Bayview Asset Management per la cessione di un portafoglio di circa 600 milioni di euro di GBV di mutui residenziali reperforming.



L'operazione prevede il conferimento dei crediti a un veicolo partecipato - in joint venture - al 51% dai fondi gestiti da Bayview Asset Management e al 49% da AMCO, mentre la gestione degli stessi è affidata a Bayview Italia 106. Con oltre dieci anni di esperienza nella gestione dei crediti non-performing in Italia, Bayview Italia 106 ha sviluppato e consolidato strategie di recupero innovative focalizzate sul re-performing, con un modello operativo in grado di gestire volumi significativi in modo efficace ed efficiente.



Il Progetto RE.Perform di AMCO ha l'obiettivo di accompagnare la clientela dei mutui residenziali retail al rientro in bonis, puntando al riequilibrio finanziario delle famiglie, a supporto del ritorno all'accesso al credito. La cessione odierna segue il primo step del Progetto: a febbraio 2025 era infatti stata perfezionata la cessione di oltre 400 milioni di euro di mutui retail re-performing.

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