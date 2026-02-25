Milano 13:11
Usa, rallentano le richieste di mutui settimanali

Economia, Macroeconomia
(Teleborsa) - Rallentano le domande di mutuo negli Stati Uniti. Nella settimana al 20 febbraio, l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un incremento dello 0,4%, dopo il +2,8% registrato la settimana precedente.

L'indice relativo alle richieste di rifinanziamento è salito dello 0,35%, mentre quello relativo alle nuove domande è diminuito del 4,7%.

Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA), indicando che i tassi sui mutui trentennali sono scesi al 6,09% dal 6,17% precedente.

(Foto: Nik Shuliahin on Unsplash )
