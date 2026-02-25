Usa, rallentano le richieste di mutui settimanali

(Teleborsa) - Rallentano le domande
di mutuo
negli Stati Uniti
. Nella settimana al 20 febbraio, l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un incremento dello 0,4%
, dopo il +2,8% registrato la settimana precedente.
L'indice relativo alle richieste di rifinanziamento
è salito dello 0,35%, mentre quello relativo alle nuove domande
è diminuito del 4,7%.
Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations
(MBA), indicando che i tassi sui mutui trentennali sono scesi al 6,09% dal 6,17% precedente.(Foto: Nik Shuliahin on Unsplash )